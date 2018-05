Ducele și Ducesa de Sussex care s-au căsătorit la sfârșitul acestei săptămani la Capela St. George din Windsor le-au ușurat munca tuturor celor care doreau să le ofere un cadou, cerând doar un lucru: o donație pentru fundațiile de caritate.

Prințul Harry și Meghan Markle le-au cerut prietenilor, familiei și celor care doreau să le dăruiască ceva să doneze uneia dintre cele șapte fundații caritabile aproape de sufletul lor: Asociația copiilor cu HIV (CHIVA); Fundația pentru refugiați; Fundația Myna Mahila, care sprijină femeile din Mumbai; Micuții soldați ai lui Scotty, o caritate care sprijină copiii ce și-au pierdut părinții în armată; Fundația pentru tineri Street Games; Organizația de conservare a vieții marine Surfers Against Sewage (SAS) și Fundația Wilderness. În ciuda faptului că nunta lui Harry și Meghan nu a găzduit atât de multe figuri internaționale sau politice precum nunta din 2011 a lui William și Kate, liderii mondiali s-au grăbit să anunțe ce cadou le-au oferit noului cuplu regal. Iată câteva dintre cadourile primite de Ducele și Ducesa de Sussex:

Justin Trudeau

Prim-ministrul canadian Justin Trudeau a emis o declarație sambătă pentru a îi felicită pe Harry și Meghan, anunțând că țara va dona 50.000 de dolari pentru fundația de tineret Jumpstart. "Astăzi canadienii s-au alăturat în sărabătorirea nunții lui Harry și Meghan Markle. Pentru a sărbători uniunea lor Canada va face o donație de 50.000 de dolari pentru Jumpstart, o organizație de caritate canadiană dedicată să facă sportul mai accesibil copiilor din medii defavorizate. Din 2005, Jumpstart a ajutat peste 1,6 milioane de copii de toate nivelele să facă parte dintr-o echipă sportivă." scrie în comunicat.

Donald Trump

În ciuda faptului că nu a primit o invitație la nunta cuplului, un purtător de cuvânt al Casei Albe a confirmat că Donald Trump și prima doamnă Melania Trump "vor face o contribuție la una dintre cele șapte organizații de caritate desemnate de cuplul regal."

PETA

Fără indoială că unul dintre cele mai unice daruri pe care Harry și Meghan le-au primit vine din partea PETA, care a anunțat că a adoptat un taur indian în numele cuplului.Organizația a numit taurul Merry, un hibrid format din numele Harry și Meghan, în onoarea lor. El își va petrece restul zilelor relaxându-se într-un sanctuar din Maharashtra, India.

Jacinda Ardern

Prim-ministrul din Nouă Zeelandă, Jacinda Ardern, a declarat reporterilor că țara va face o donație de 5.000 de dolari pentru fundația Pillars din Nouă Zeelandă, care are că scop sprijinirea copiilor și a familiilor prizonierilor.

Malcolm Turnbull

Primul-ministrul australian Malcom Turnbull a dezvăluit prin Instagram că țara va face o donație pentru fundația Invictus Games, eveniment care va fi găzduit în Sydney în cursul acestui an și va oferi de asemenea, Duceleui și Ducesei de Sussex pălării tradiționale Aussie.

Emmanuel Macron

Președintele francez a dăruit cuplului regal o piesă specială din colecția ST Dupont 007, care cuprinde un stilou și o brichetă. Nu este prima dată când ST Dupont a donat un cadou pentru o nuntă regală britanică. În 1947 președintele francez Vincent Auriol a oferit un exemplar personalizat reginei Elizabeth pentru a sărbători căsătoria sa cu prințul Philip, în timp ce fostul președinte Nicolae Sarkozy a oferit Ducelui și Ducesei din Cambridge un kit de călătorie la nunta lor din 2011.

New South Wales

Pe lângă darul generos al lui Malcom Turnbull, regiunea australiană din New South Wales a dezvăluit că vor numi doi koala după Harry și Meghan. Regiunea va face de asemenea o donație de 5.000 de dolari "pentru conservarea habitatelor urșilor koala”.

