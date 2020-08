Oana Roman: ”Aceste proceduri m-au ajutat să slăbesc 14 cm în șolduri!”

Dragii mei azi va prezint un filmuleț scurt in care va explic în detaliu ce fel de proceduri de remodelare corporala am făcut . Aceste proceduri m au ajutat sa slăbesc 14 cm in solduri, 12 cm in talie si 12 la bust din luna noiembrie 2019 pana în luna iunie 2020. Procedurile le am făcut la @anisia_clinic unde am găsit cele mai performante aparate in domeniu . #slabire #remodelarecorporala #cumaslabitoanaroman #anisiaclinic #cooltechdefine #velashape3 #icoone

