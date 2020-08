Pro Tv renunță la Vocea României. Cine se mută la X Factor la Antena1? Surprizele se țin lanț

În schimb, Antena1 a reluat producția X Factor și promite foarte multe surprize în noua ediție.

„Confirmăm faptul că Vocea Romaniei nu va face parte din grila de toamnă. Ținând cont de contextul actual am decis să anulăm castingul și filmările pentru cel de-al zecelea sezon Vocea Romaniei. Siguranța angajaților nostri și a concurenților care participă la talent show-uri este prioritară. Vom reveni cu detalii despre viitorul sezon când contextul ne va permite”, au spus oficialii Pro Tv într-un răspuns pentru Paginademedia.ro.

Totuși vor difuza în loc o altă emisiune, dar care nu este un concurs de talente. Antena1 va rămâne singura televiziune care va transmite un astfel de show.

O parte dintre oamenii care lucrau la Vocea României au trecut la Antena 1, care va transmite în această toamnă X-Factor.

Cine va face parte din juriul X Factor

Cel de-al nouălea sezon X Factor vine cu schimbări în ceea ce privește juriul.

Ștefan Bănică, Loredana, Delia și Florin Ristei, câștigătorul marelui premiu în anul 2013 vor fi cei care vor selecta concurenții cei mai buni, care se vor lupta pentru marele premiu.

”Delia mi-a fost mentor, iar acum concurăm împreună. Îmi doresc cu adevărat să câștig și de data aceasta. Mi-a zis cineva că sunt singurul care are eficiență 100% la show – am participat o dată și am câștigat. Acum particip a doua oară, chiar dacă din altă ipostază și dacă aș câștiga din nou, aș rămâne la 100%. Am zis la un moment dat că mi-ar plăcea să ajung în juriu și iată că, după șapte ani, s-a întâmplat!

Eu vin cu speranțe aici, pentru că multe lucruri mi s-au întâmplat de-a lungul timpului datorită cifrei 7, iar acum se face un nou ciclu, din 2013, când am câștigat X Factor. Sper să marchez o premieră mondială: nu cred că cineva care a câștigat un astfel de talent show din postura de concurent a repetat experiența și ca jurat!”, a mărturisit Florin Ristei.