Selly, umilit de un fost ministru al Educației: ”Maimuță încălțată, cu figuri în cap”

Selly a declarat în cadrul unui material video publicat pe contul său de YouTube că dacă examenul din Bacalaureat s-ar fi dat din lucruri care să-l ajute cu adevărat în viaţă, l-ar fi picat. El nu s-a ferit să critice sistemul de educație despre care afirmă nu îi invață lucruri folositoare pe elevi.

Fostul ministrul al Educației, Daniel Funeriu a reacționat la acuzele tânărului și l-ar fi numit pe acesta ”maimuță încălțată, cu figuri în cap”. Declarația a fost devăluită tot de Selly, care a subliniat ironic că este devastat de declarația venită din partea unui om care a ocupat fotoliul de ministru.

”Bă, stați așa, că eu n-am înțeles. Cumva un fost ministru al Educației, acest Funeriu, a spus despre mine că sunt o maimuță încălțată, cu figuri în cap, sau n-am înțeles eu bine? Nu, că dacă a spus asta, a trăit degeaba. Adică... mă simt complet devastat de această insultă pe care am primit-o, nu știu cum dorm la noapte. Voi vă dați seama că eu am punctat niște probleme reale și ăsta este răspunsul unui fost ministru al Educației, voi vă dați seama în ce lume ne învârtim?” a spus Selly, care a adăugat că dacă n-ar fi atât de ocupat cu găsirea unor soluții la problema din educație, ”poate m-aș angaja într-un meci de insulte cu acest Funeriu, pentru că, oricum, e teribil de slab la insulte. Prietene, ești slab, crede-mă! Dar chiar vreau să schimbăm ceva, nu să stăm să aruncăm cu noroi, când e clar că sistemul e defect și nimeni n-a făcut nimic să-l schimbe. Mi se pare incredibil cum niște oameni care au fost în funcții de conducere pot să mă blameze pe mine pentru ce am susținut în videoclipul ăla, când ei au condus acest sistem dezastruos, este incredibil și asta e toată atenția pe care i-o voi da acestui fost ministru. Închid aici subiectul, să ne concentrăm pe soluții, pentru că n-are rost altfel”, a susținut Selly, într-un story pe Instagram.