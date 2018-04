Actorul Radu Gheorghe, mărturisire emoționantă: „I-am spus mamei că trebuie să aleg între viața profesională și viața de familie. Și ea a început să plângă...”

Actorul Radu Gheorghe a făcut o mărturisire emoționantă în emisiunea „Adevăruri de viață”. Acesta a povestit o întâmplare de la începutul carierei când i-a spus mamei sale că trebuie să aleagă între viața profesională și viața de familie.

„Într-o seară după ce am devenit actor am stat de vorbă cu mama mea la un pahar de vin. Și tot îmi turna, tata făcea fripturică, ea îmi turna vin de țară și am început să spun ce era în capul meu: „Mamă, meseria asta e foarte frumoasă, dar eu trebuie să aleg. Va trebui la un moment dat să aleg între viața mea personală și viața de actor”. „Cum anume să alegi, nu ești tot tu?” „Nu, mamă trebuie să alegi. Eu va trebui să iau acea hotărâre”. „Adică nu o să mai ai familie?” Și mama a început să plângă. Și așa a fost. Timpul alocat familiei, energia, emoția. Îți mai trebuie o viață ca să te ocupi de aia. Viața de famile nu împarte cu nimeni (...)Actorii adevărați se consumă”, a mărturisit actorul.