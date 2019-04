Adina Buzatu, despre creatorul de modă Răzvan Ciobanu: „A fost un copil teribil al modei românești și un mare talent”

Răzvan Ciobanu a murit în a doua zi de Paști într-un cumplit accident de mașină. Creatoarea de modă Adina Buzatu a vorbit la Antena 3 despre cunoscutul designer care și-a pierdut viața la doar 43 de ani.

Cei doi se cunoșteau de foarte mult timp.

„Îl cunosc pe Răzvan de foarte mult timp, a fost elevul mamei mele, ea fiind profesoară de matematică și diriginte în liceu. Îl cunosc de mulți ani, apoi ne-am reîntâlnit în lumea modei, pentru că am avut și diverse colaborări, ne-am văzut de multe ori, am fost și invitați împreună la televiziune. Ne-am îmbrăcat reciproc o bună perioadă de timp, acum ceva timp a fost la mine în magazin, numai că nu ne-am întâlnit vreo două luni. În ultimele lui vizite, eu nu am fost la magazin. Groaznic. A fost un copil teribil al modei românești și un mare talent, pentru el moda era totul”, a declarat Adina Buzatu la Antena3.