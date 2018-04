Adina Halas, cum a scăpat de 32 kilograme în plus acumulate la sarcină

Adina Halas a povesit în emisiunea „Sinteza Zilei” cum a reușit să scape de cele 32 de kilograme pe care le-a acumulat la sarcină.

„Când am rămas însărcinată nu m-am gândit că mi se poate întâmpla și mie. Am luat 32 de kg. Eu mă îngraș când sunt fericită. Experiența mea nu este diferită. Am învățat două lucruri importante: să te informezi corect, să ai mare grijă la sursele de informație. Mâncam ciocolata tot timpul. Și am mai învățat ceva. Credeam că dacă voi face sport mult și ține dietă, voi reuși. Am constatat că făcând mult sport îmi era mult mai foame. Am început să îmi găsesc acel reglaj. Acum știu cum sa compensez”, a povestit vedeta.