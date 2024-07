Antena 3 CNN › Show › Showbiz › Reacția organizatorilor „Beach, please!”, după ce Andrew Tate a urcat pe scenă, iar French Montana i-a dedicat o manea: „A fost o surpriză” Reacția organizatorilor „Beach, please!”, după ce Andrew Tate a urcat pe scenă, iar French Montana i-a dedicat o manea: „A fost o surpriză”

Reacția organizatorilor „Beach, please!”, după ce Andrew Tate a urcat pe scenă, iar French Montana i-a dedicat o manea: „A fost o surpriză”

Andrew Tate, invitat pe scena Beach, please! de rapperul Franch Montana. Sursa foto: Beach please via Youtube

de Mia Lungu 15 Iul 2024 • 09:40