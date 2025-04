Lavinia Șandru, candidata PUSL la alegerile prezidențiale: „Voi face un telefon albastru, un telefon al abuzurilor”

Publicat acum 14 minute

Berta Popescu: Ați atacat-o pe Elena Lasconi spunând că este o „matrioșcă politică”. Explicați-ne de ce susțineți acest lucru, de ce ați spus că Elena Lasconi e mai periculoasă decât Călin Georgescu și că în turul doi la alegerile trecut problema nu a fost Călin Georgescu ci Elena Lasconi? Ce veți face dacă veți ajunge președinte primul lucru pentru a lămuri pe toți românii ce s-a întâmplat anul trecut la prezidențiale?

Lavinia Șandru: I-am spus Elenei Lasconi matrioșcă, o păpușă până la urmă, pentru că are foarte multe fețe. Întâi a spus că atacă și a atacat PNL și PSD. Pe urmă a spus că-l propune pe Marcel Ciolacu premier, apoi pe Ilie Bolojan, pe urmă l-a atacat pe Călin Georgescu pe urmă i-a preluat retorica, s-a gândit că poate să ia niște voturi de acolo. Uneori e progresistă, alteori e suveranistă. Se schimbă de la o zi la alta. Ca o matrioșcă, scoatem o păpușă din altă păpușă, i-am spus Masconi.

Am spus că e posibil ca intrarea ei în turul doi să fi reprezentat o vulnerabilitate în ce privește democrația și decizia de a se anula alegerile. E foarte grav că noi nu știm de ce s-au anulat aceste alegeri. O fi Elena Lasconi o vulnerabilitate? Sau Călin Georgescu? A fost inconsecventă, s-a contrazis, nu are cunoștințe de politică externă și Apărare. Eu nu am siguranța că aceste alegeri din mari vor fi sigure. Că românii din Diaspora nu se vor trezi la jumătatea votului că s-a anulat și să plece acasă.

Mihai Gâdea: Credeți că e posibil?

Lavinia Șandru: Mie mi-e frică pentru că BEC a luat o decizie nelegală. Am atras atenția, am spus că trebuie să se ia urgent măsuri pentru că există un mare pericol să se descopere s-au desfășurat ilegal. Birourile electorale județene ți cele ale secțiilor de votare sunt constituite pe baza unei hotărâri a BEC nelegală. Ce spune legea? Că în aceste birouri întâi sunt cei trei judecători de la instanțe, apoi reprezentantul AEP, apoi reprezentanții partidelor care au propus candidați. Și ce zice BEC în hotărâre? Că după judecători, și reprezentantul AEP, trebuie să fie reprezentanți ai partidelor parlamentare, păi e o diferență. Noi am fost contestație, votul a fost politic, asta e, dar BEC merge înainte cu o hotărâre nelegală.