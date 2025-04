Lavinia Șandru candidează la alegerile prezidențiale 2025 din partea PUSL. Ce funcții a avut, avere, CV, ce se știe despre familia ei

Lavinia Șandru candidează la alegerile prezidențiale 2025 din partea PUSL FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Lavinia Șandru, o figură cunoscută în politica și în spațiul public românesc, este candidata Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) la alegerile prezidențiale din 2025. Cu o carieră diversă, care include activități în domeniile politicii, jurnalismului și artelor, Lavinia Șandru încearcă să câștige încrederea electoratului pe 4 mai.

În acest articol vom sintetiza informații despre funcțiile pe care le-a ocupat de-a lungul timpului, avere, CV și despre viața personală.

Funcții deținute de Lavinia Șandru

Lavinia Șandru are o carieră politică și profesională variată:

Deputată în Parlamentul României (2004–2008): A fost aleasă ca deputată din partea Partidului Democrat (PD), în timpul mandatului lui Traian Băsescu.

Președintă a filialei Partidului Democrat din Târgu Mureș (2004): A condus filiala locală a partidului.

Secretar executiv al Departamentului de Imagine și Relații Internaționale (2001–2004): A îndeplinit funcții cheie în Partidul Democrat.

Director de imagine și producție în domeniul filmului: A lucrat la diverse companii.

Șandru a mai candidat pentru Senat în 2024, pe lista PSD Sibiu, dar nu a reușit să obțină un mandat.

Averea Laviniei Șandru

În declarația de avere, Lavinia Şandru a menţionat un apartament de 98 mp în Bucureşti, două autoturisme, un Jeep şi o Skoda, bijuterii şi obiecte de artă în valoare de 12.000 euro.

Are mai multe conturi bancare cu aproximativ 41.000 euro şi 700.000 lei, plus 90.000 euro plasaţi într-un fond de investiţii. Mai are titluri de stat „tezaur” în valoare de peste un milion de lei şi titluri de stat „Fidelis” în valoare de 100.000 de euro.

Anul trecut a declarat venituri de peste 300.000 lei, din drepturi de autor și salarii.

CV-ul Laviniei Șandru

Educație

Academia de Artă Teatrală din Târgu Mureș: A absolvit actoria.

Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București: A obținut un master în 2004.

Stagiu la Parlamentul European: A lucrat în Comisia de Cultură, Tineret, Mijloace de Informare și Sport.

Carieră profesională

Jurnalistă: A lucrat la Realitatea TV, TVR1 și Canal 33.

Actriță și dublaj: A realizat roluri în teatru și film, inclusiv dublajul personajului Gazelle în filmul de animație „Zootropolis”.

Director de imagine și producție: A lucrat în industria filmului și media.

Carieră politică

Șandru a început cariera politică în Partidul Democrat, ocupând funcții precum secretar executiv al Departamentului de Imagine și Relații Internaționale. A fost aleasă deputată în 2004.

Informații despre viața privată

Lavinia Șandru s-a născut la 6 februarie 1975 în Dej, fiind fiica lui Iulian Șandru, profesor de matematică, și a Luciei Șandru, profesoară de limba română.

A fost căsătorită cu Darius Vâlcov, fost primar al orașului Slatina și ministru de Finanțe, între 2005 și 2016. Cei doi au o fiică împreună.

Candidatura Laviniei Șandru la alegerile prezidențiale din 2025

Șandru a depus candidatura oficială la Biroul Electoral Central în 14 martie 2025, reprezentând PUSL. Mesajele sale electorale includ:

Strategia demografică: Subliniind necesitatea de a combate scăderea populației României.

Promovarea valorilor umaniste și sociale: Propune politici care să sprijine familiile și copiii.

Reformele în educație și sănătate: Susține îmbunătățirea sistemelor publice esențiale.

Lavinia Șandru vrea să câștige încrederea electoratului pentru alegerile prezindețiale 2025 prin mesaje umaniste și socialere. Alegătorii vor avea ocazia să decidă în campania electorală dacă viziunea sa asupra viitorului României este cea potrivită.