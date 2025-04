George Simion face mărturisiri penale live: „Eu am spus că toate formațiunile, inclusiv AUR, au și semnături false”

George Simion a fost întrebat dacă e adevărat că există și semnături false pe listele necesare pentru a depune la BEC candidatura la alegerile prezidențiale / Sursa foto: Hepta/ Mediafax Foto/ Alexandru Dobre

George Simion, liderul AUR, a fost întrebat în cadrul unui interviu la Pro TV dacă există și semnături false pe listele necesare pentru a depune la BEC candidatura la alegerile prezidențiale. El spus că asta este „o practică în rândul partidelor” și inclusiv în interiorul formațiunii politice pe care o conduce. „M-a costat chestiunea aceasta”, a adăugat Simion.

După ce Călin Georgescu a fost scos definitiv din cursa pentru Cotroceni, liderul AUR, George Simion, și lidera POT, Anamaria Gavrilă, au anunțat că își vor depune amândoi candidaturile la alegerile prezidențiale.

Ulterior, președinta POT a declarat că se retrage din cursă și îl susține pe George Simion. Acesta a avut la dispoziție 48 de ore pentru a strânge cele 200.000 de semnături necesare pentru înscriere.

George Simion: „M-a costat chestiunea asta”

În cadrul unui interviu la Pro TV, liderul AUR a fost întrebat dacă e adevărat că există și semnături false pe listele necesare pentru a depune la BEC candidatura la alegerile prezidențiale. Răspunsul acestuia a fost că „este o chestiune pe care o recunosc cu privire la AUR și la toate partidele”.

„M-a costat chestiunea asta. Eu am spus că toate formațiunile, inclusiv AUR și USR, au în teancul ăla mare de 200.000 de semnături și semnături false și, totodată, pentru această campanie am cerut și am impus membrilor și simpatizanților noștri să ia și numărul de telefon din partea celor care vor semna. Am cunoștințe, și sigur și procurorii au, despre candidați la alegerile prezidențiale care vor veni cu semnături false pentru că ei nici măcar 200.000 de voturi nu vor. Sunt candidați de tip iepure.

Este democrația noastră nefuncțională, am depus un proiect de lege în acest sens pentru a reduce numărul de semnături. Până atunci, nimeni nu verifică autenticitatea acelor semnături.

Eu nu am încurajat niciodată la falsificarea unor liste de semnături. Eu spun că este o practică în rândul partidelor, pe care o știu și nici nu ai cum verifica. Este o chestiune pe care o recunosc cu privire la AUR și la toate partidele”, a declarat George Simion, președintele AUR, la Pro TV.