Anda Adam a slăbit 12kg în 2 luni - Dieta de la medic care a ajutat-o să aibă corp de model - FOTO

Cântăreața ține o dietă pe care o respectă cu sfințenie. Dieta se numește Nalep și a fost creată de un medic italian, Antonio Trombetta.

”Alerg după copil, fac sport şi ţin o dietă interesantă, care se numeşte Nalep şi pe care mi-a recomandat-o prietena mea, Lilia Caraush, după ce a slăbit 14 kg în două luni. Eu am reuşit să dau jos 6 kg într-o lună, mâncând orice, dar fără sare şi fără zahăr” a declarat Anda Adamc onform Libertatea.

Dieta cu care a slăbit Anda Adam 12 kg în doar 2 luni

Dieta se numeşte Nalep şi este a unui medic italian, pe nume Antonio Trombetta. După ce Anda m-a vazut că am slabit 14 kg în 2 luni, a vrut şi ea. Eu am vorbit cu medicul, le-am facut legătura, şi el i-a făcut Andei regimul personalizat pe un an întreg. E un regim individual, mai ales că ea face foarte multă sală şi trebuie să alterneze proteinele. Ea mănâncă practic orice, important e că mănâncă fără sare şi fără zahăr.

Medicul explică, de altfel, că în orice aliment există acea cantitate de sare necesară organismului nostru”, a spus Lilia Caraush, prietena Andei Adam.