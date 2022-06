Cântăreaţa care l-a făcut pe Florin Salam să plângă chiar la propria nuntă cu melodiile ei: "Am văzut doi oameni care se iubesc foarte mult!"

Peste 400 de invitaţi au fost prezenţi la nunta lui Florin Salam, care a avut loc într-un club exclusivist din Mamaia.

Printre aceştia s-a numărat şi cântăreaţa Adriana Antoni, care a l-a emoţionat până la lacrimi pe celebrul manelist.

"Eu una am văzut doi oameni care se iubesc foarte mult. Am văzut asta în gesturile lor, mai ales atunci când le-am cântat despre iubire, când le-am cântat câteva melodii de dragoste. Am văzut de-a adevăratelea doi oameni care se iubesc. Aşa o atmosferă frumoasă a fost, într-o locaţie superbă şi de cât de grandioasă şi frumoasă a fost locaţie, pe atât de intimă şi frumoasa a fost atmosfera.

(...) Eu am fost inventată la nuntă, dar nu puteam să nu le cânt. Roxana mi-a spus: Vreau să îmi cânţi melodiile alea de dragoste, de iubire, pe care amândoi le îndrăgim. Eu ştiu deja ce îi place lui Florin din repertoriul meu şi Roxana a venit şi mi-a spus: După ce îmi cânţi câteva melodii de dragoste, vreau melodiile alea ale tale săltăreţe, de petrecere. Au venit cu toţii la dans, au dansat. I-am mai văzut de multe ori împreună, dar în această seara a fost ceva extraordinar", a spus Adriana Antoni, în exclusivitate la Antena 3.