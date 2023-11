Ciprian Marica a refuzat să cumpere clipul video cu "prosopul" în care a fost prins în "offside"

Ciprian Marica a vorbit despre episodul cu "prosopul", atunci când a fost prins în flagrant într-o cameră de hotel cu soţia unu bărbat. Fostul fotbalist a explicat, în podcast-ul Anamariei Prodan, că a refuzat să cumpere clipul video care a devenit viral.

În anul 2019, un clip video implicându-l pe Ciprian Marica și presupusa sa amantă, a devenit viral pe internet. La acea vreme, s-a speculat că fostul fotbalist ar fi fost surprins într-un flagrant de către soțul femeii într-un hotel din Cluj, într-o situație compromițătoare. Pe înregistrare, sportivul apare într-un prosop, iar glumele legate de acest eveniment persistă și în prezent.

Cu toată agitația creată, Ciprian Marica a ales să păstreze tăcerea în privința acelui subiect. Însă, recent, a venit momentul schimbării.

Invitat în podcast-ul Anamariei Prodan, cei doi au abordat deschis acel moment controversat, oferindu-ne astfel primul punct de vedere al lui Ciprian Marica asupra întâmplării.

Ciprian Marica, dezvăluiri în premieră despre incidentul cu "prosopul"

Ciprian Marica a vorbit în premieră despre momentul de la acea vreme.

Încercând să calmeze situația cu soțul presupusei sale amante, Ana Muntean, Ciprian Marica repeta insistent întrebarea "care-i problema?". La acea vreme, fostul fotbalist era implicat într-o relație de lungă durată cu Ioana Marcu, cu care avea doi copii. Astfel, este explicabilă agitația generată în jurul subiectului, dar până acum sportivul nu și-a exprimat niciodată comentarii referitoare la imaginile respective.

În cadrul podcast-ului Anamariei Prodan, Ciprian Marica a făcut primele declarații cu privire la acea perioadă tumultoasă.

"Au trecut ceva ani de atunci, mulți ani și realitatea e cu totul și cu totul alta. N-am ales și nu am vrut să vorbesc niciodată despre asta pentru că, dacă aș spune realitatea, unii ar zice că…și-ar da cu părerea, hai să nu spunem într-un fel sau altul. N-aș dori să dau apă la moară sau să continui chestia asta. Este vorba iarăși despre o nuanțare și o amploare a situației. Sigur era pandemia, am înțeles-o atunci cu toate că povestea era mult mai veche și aratată în momentul în care trebuie, la momentul care trebuia.

Nu eram căsătorit, nu aveam nici un contract cu cineva semnat… Bineînțeles că nu sunt mândru de ce am făcut, am și spus-o, mi-am și asumat public. Nu mi-aș fi dorit niciodată să apar public în situația aia", a dezvăluit Ciprian Marica.

"Cineva a vrut să se răzbune, nu ?", a intevenit impresara.

"Nu a fost chiar o răzbunare, hai să nu-i spunem așa, dar s-au întâmplat niște lucruri care au dus la situația aia", a răspuns fostul fotbalist.

În plus, Ciprian Marica a adus în discuție faptul că i s-a făcut o ofertă să achiziționeze înregistrarea în care apare la hotel acoperit doar cu un prosop, dar a decis să refuze.

"Am primit un apel și mi s-a sugerat să cumpăr acea filmare, însă am ales să nu o fac. Am spus: las-o, nu am avut niciodată intenția să ascund ceva. M-am asumat întotdeauna!", a explicat el.