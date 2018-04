Codin Maticiuc, în doliu: „Sâmbătă a murit bunicul meu”

O tragedie s-a abătut asupra familiei lui Codin Maticiuc. Bunicul celebrului blogger a murit.

„Sâmbătă a murit bunicul meu. Singurul pe care l-am cunoscut și ultimul dintre bunici. N-o sa scriu despre cum a murit căci nu contează. O sa va spun despre cum a trăit.

Luna trecută a împlinit 92 de ani. Eu simt ca l-am pierdut imediat după ce a împlinit 89 când starea de sănătate și de luciditate s-au agravat brusc și treaba asta a accelerat galopant.

Bunicul meu era de profesie inginer și a lucrat ca inspector in ministerul învățământului. A fost o singura data in inspecție și la școala mea și a intrat chiar in timpul orei. Eram in clasa întâi și am fost foarte emoționat. Mi se părea ireal să-l vad acolo.

Revoluția m-a prins cu el și bunica mea in casa, fără ai mei. Chiar șuierau gloante pe strada căci era drumul spre Otopeni. Cred ca ii era și lui frica dar nu mi-a arătat asta și când am dat bradul jos și am spart toate globurile s-a dus pana la metrou sa cumpere altele ca m-a văzut necăjit. Bunicul meu a fost un erou. Cel puțin pentru mine”, a scris Codin pe pagina sa de Facebook.