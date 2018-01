Foto: instagram.com/paulaseling

După ce a fost criticată dur că s-a îngrăşat, Paula Seling a luat măsuri! Vedeta a slăbit spectaculos într-un timp scurt.

Nu și-a tăiat stomacul, ci a ales o metodă sănătoasă, informează antenastars.ro.

„Îmi place să alerg, să fac sport. Am un metabolism lent și atunci când am timp să fac sport sunt ok. Au fost patru ani în care am fost la Conservator nu am avut timp să fac sport”, a mărturisit cântăreața.