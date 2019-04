Cum a reacţionat Antonia când a aflat că cel pe care îl credea tată nu este părintele ei biologic. Mama artistei a dezvăluit tot

Denise Iacobescu, mama Antoniei, a povestit la „Acces Direct” cum a reacţionat Antonia când a aflat că cel pe care îl credea tată nu este părintele ei biologic.

„Antonia a crescut în America. Am plecat când avea ea 5 anișori cam așa, până atunci noi am călătorit prin Europa, am locuit 1 an în Norvegia, 1 an în Elveția, 1 an în Germania, 1 an în Anglia. Am fost cu fostul meu soț, tatăl Antoniei. Pentru noi a fost așa o aventură, hai să încercam ceva nou. Am plecat mai mult pentru a-i oferi ei un viitor mai bun. Antonia a aflat mai târziu că Mihai nu este tatăl ei. Atunci când a aflat a fost un pic așa șocată, dar i-am explicat și a înțeles. Știi cum e, tata nu e cel care îți da viață, e cel care te crește. A fost un tata exemplu pentru ea”, a spus mama Antoniei la „Acces Direct”.