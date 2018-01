Viorica de la Clejani a dezvăluit în emisiunea „Ediție Specială” cu Dana Grecu cum a reușit să slăbească în timp record.

„Am făcut foamea la greu. Am fost bolnăvioară, nu prea ma laud eu. Mă cam doare ficatul. Singura mea carne preferată e porcul. Am renunțat și nu am mai mâncat. Am dornit nemâncată. Am băut cu apă. Am băut un suc din sfeclă, măr și telină. M-am simțit bine. Nu am mai mâncat noaptea”, a mărturisit artista.