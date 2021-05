Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, nuntă în prima zi de relaxare

Este prima nuntă cu celebrități, în prima zi de relaxare. Dani Oțil s-a căsătorit în secret. Cei doi tineri au pus la cale totul și au lăsat imaginile superbe să îi surprindă pe fanii internauți.

Motivul pentru care celebrul prezentator de televiziune și soția lui s-au grăbit cu nunta este, probabil, un alt eveniment fericit pe care îl așteaptă cei doi, venirea pe lume a primului lor copil.

Dani Oțil va avea un băiețel, alături de fotomodelul Gabriela Prisăcariu.

Rochia pe care a purtat-o tânăra mireasă este spectaculoasă. Dani Oțil are 41 de ani, iar Gabriela este cu peste 10 ani mai tânără.

În martie 2021, cei doi anunțau că vor deveni părinți.

"Voiam să vă spun acum ceva timp, dar mi-a luat-o Smiley înainte. A scos o melodie și am și eu una, dar mai am două versuri la ea. În ziua de azi, dacă nu faci ceva special, o statuie, nu există. Să mă felicitați când o să-l dau la facultate și nu o să fie un drogat. În fine, eu practic nu am făcut nimic, doar am stat", declara atunci Dani Oțil.

