Dani Oţil va deveni tătic: ''O să avem un copil!''

''Pt toți cei care mă întreabă de ani total nepotrivit: cand faceți un copil...

Pt toți cei care au ceva cu pătrățelele noastre...

Pt toți cei care merg cu bebelușii 10-12 ore cu avionul, ca sa vada si bebelușii insule...

Pt toți...hai ca am glumit...nu pt voi... Ci pentru noi...o sa avem un copil ?



Am decis sa spun aici, pt ca in curând mi se va vedea burta si se vor face speculații. Promit sa ma refac repede'', le-a transmis Dani Oţil fanilor săi.

Celebrul prezentator trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Gabriela Prisăcariu pe care a și cerut-o de soție anul trecut.

Cererea în căsătorie a avut loc în Mexic, la începutul anului trecut, cu puțin timp înainte de izbucnirea pandemiei de coronavirus.

