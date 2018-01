Daniela Gyorfi, declarație șocantă despre cum a fost hărțuită sexual: „A sărit pe mine, în casa mea”

Daniela Gyorfi a făcut o declarație șocantă în emisiunea „Adevăruri de viață” despre un episod uluitor, atunci când urma să pozeze pentru o revistă pentru adulți.

„Mi s-a întâmplat să fiu hărțuită sexual. Trebuia să pozez pentru o revistă, am ajuns acasă, nu era încă revista în România, trebuia să fiu prima. A venit la mine, norocul meu este că nu m-am dus la birou. I-am spus: Dacă vrei poți veni acasă la mine, era mama, câinele, doamna din casă. Mi-a spus că dacă e tot prin zonă vine să semnăm contractul. Până atunci nu m-am gândit că dacă inviți pe cineva acasă la tine, se poate întâmpla chestia asta. Sincer. Am spus și numele, dar ce crezi că mi-a spus Dan Capatos: „Tu nu știi câte fete au venit și au spus același lucru și câte duduițe au venit ca să pozeze pentru acea revistă”. (...) A venit acasă, a început să-mi de exemple: că aia a făcut așa, persoane publice, fete pe care eu le știam. A sărit. Eram îmbrăcată într-o bluză și pantaloni, eram zgâîriată pe gât, m-am dus și am țipat la doamna din casă, la mama. A plecat omul, am semnat, am apărut după 100 de ani. Problema e că a fost popescu. El vine și îmi spune că mă dă în judecată. Ce? Ai martori?”, a povestit cântăreața.