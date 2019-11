DIETA Loredanei Groza. Cântăreața a dezvăluit cum arată atât de bine

Foto: Facebook/Loredana Groza

Este într-o formă maximă și arată incredibil. Însă Loredana Groza a recunoscut în urmă cu ceva timp că face eforturi pentru silueta sa.

Micul ei dejun este compus din fructe uscate sau proaspete si iaurt, pranzul, din proteine animale provenite din carnea slaba si din peste alaturi de o portie delicioasa de salata. La desert, sunt mereu binevenite fructele, pentru ca Loredana stie ca o hidratare corespunzatoare a organismului este obtinuta si prin intermediul acestora, nu numai consumand apa. Pentru cina, cantareata isi pregateste, din nou, diverse salate.

Printre alimentele excluse din meniu de catre vedeta se numara zaharul rafinat si cafeaua. Ea stie ca dulciurile si cofeina afecteaza organismul nu numai in interior, ci si la exterior.

In ceea ce priveste sportul, Loredana adora sa faca miscare, indiferent de modalitate. De la jogging si fitness pana la squash, exercitiile fizice sunt, pentru ea, o sursa de energie si de buna dispozitie. Cantareata marturiseste ca timpul petrecut la sala, aproximativ o ora si jumatate in fiecare zi, dar si un masaj din cand in cand sunt cele care o fac sa simta ca traieste cu adevarat, bucurandu-se de fiecare moment al vietii ei.

Cand se raceste vremea, Loredana renunta la alergare si se concentreaza exclusiv pe sportul practicat la sala, pentru ca este important sa isi protejeze corzile vocale.