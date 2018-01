Draga Olteanu Matei, mărturisire emoționantă: „Eu mă duc spre uitare”

Draga Olteanu Matei a fost invitata Mirelei Voicu în emisiunea „Voi cu Voicu”. Marea actriță a mărturisit că s-a retras pentru că este momentul să vină și tinerii să-i mai ia locul.

„Eu stau ascunsă la Piatra-Neamț, mă uit la munți, ascult păsărelele, am un trandafir superb în fața ferestrei, trăiesc, respir. Eu merg spre uitare. Să o mai ia și ăștia tineri din loc. Publicul care m-a făcut pe mine actriță, dacă nu ar fi fost el, publicul care ne iubește. Care nu știe ce să ne mai ofere. Îi simt aproape, îi simt plecați de mult, oamenii ăștia ne-au dat putere. E meritul publicului și talentului pe care ți-l dă Dumnezeu.

Dacă nu făceam teatru aș fi fost la țară, la prășit porumb, aș fi cântat pentru mine, aș fi scris pentru mine, nu cred că aș fi putut face altceva, m-am pomenit jucând”, a declarat marea actriță.