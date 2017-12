Fericire mare în familia Deliei. Sora acesteia, Oana Matache, a devenit mamă

foto: Instagram

În familia Deliei este bucurie mare fiindcă Oana Matache, sora celebrei cântărețe, a devenit pentru prima dată mamă. Aceasta a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, chiar în a doua zi de Crăciun.

Delia nu a putut să stea departe de sora ei în aceste momente importante din viața ei și a asistat la naștere. Delia chiar a pus o fotografie pe o rețea socială din sala de operații.

Oana Matache și soțul său au decis ca unul dintre prenumele micuței să fie Jessica, urmând să se hotărască ulterior dacă fetița va mai purta și alt prenume, potrivit Libertatea.

„De la 4 sunt la spital. Am vrut să merg până acasă dar am venit direct la voi. Într-o primă fază când am văzut copilul am rămas așa puțin blocată, dar m-a salvat Delia. Ea a fost și moașă. Ea a filmat până și cezariana. Răzvan, soțul Oanei nu era în stare să reziste. Ea din întâmplare a rămas lângă soră-sa. A avut forța necesară să filmeze. Când mi-a arătat nu mi-a venit să cred că a rezistat acolo. Nici ea nu și-a dat seama. Acum cred că stă acasă și se uită pe filmări și abia acum realizează”, a spus Gina Matache, mama celor două fete, la Antena Stars.