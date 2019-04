Ianna Novac, la „De-a viața ascunselea”: „Fiica noastră ne-a anunţat că vom avea un băieţel”

Foto: captură Antena 3

Doi oameni frumoși la suflet și la chip au arătat duminică la emisiunea „De-a viața ascunselea” punctele forte, dar și slăbiciunile lor.

Soprana Ianna Novac și soțul ei, tenorul Octavian Dobrotă, au fost invitații Florentinei Fântânaru la De-a viața ascunselea, duminică, la Antena 3.

Ianna și Octavian sunt în culmea fericirii! Fosta componentă a trupei ASIA este însărcinată.

„Noi oarecum am aflat de venirea copilașului de la Erica (fiica celor doi - n.red.) cu câteva zile înainte să aflu că sunt însărcinată. Erica ne-a anunțat că s-a hotărât și că va avea un frățior pe care o să-l cheme Alexandru și noi toți ne uitam la ea și râdeam. Ea era foarte serioasă. Noi am luat totul ca pe o glumă. După câteva zile aveam niște stări, dar nu neapărat de sarcină. Știind ce mi-a zis Erica, am luat un test.

M-am bucurat teribil, este o emoție extraordinară. Prima oară când am aflat că sunt însărcinată m-am speriat. Acum știu ce înseamnă, câtă bucurie îți aduce în viață un copil și m-am bucurat foarte mult”, a spus Ianna Novac.