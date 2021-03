Câți bani are cu adevărat marele tenismen Ilie Năstase. "Nu număram câți aveam, număram ce cheltuiam"

A scris istorie, a fost primul numar 1 mondial si a repetat performanta. A avut castiguri de milioane de dolari din tenis şi afaceri, dar ce i-a ramas din toate astea? Ei bine, o avere, desi chiar el recunoaste ca este un cheltuitor.



"Eu nu îi număram câți aveam, îi număram pe care îi cheltuiam"

Asadar, din cariera de tenismen, Ilie Nastase a reusit să obţină, în perioada de dinainte de '89, un adevarat palat in zona Dorobani pe care l-a vandut recent. Chiar lunile trecute! Suma pe care a incasat-o este de ordinul milioanelor de euro.

După vânzarea vilei din Bucureşti, Năstase nu a plecat prea departe de capitală, ci s-a mutat în complexul de lux al bunului său prieten, Ion Ţiriac. Este vorba despre locuinţa în care a fost vizitat şi de poliţie, atunci când Ioana Năstase, încă soţia lui, a apelat 112 pentru că ar fi fost agresată.

Ilie Năstase mai are şi o casa de vacanta pe malul marii, pe care nu a instrainat-o.

Locuinta valoareaza sute de mii de euro si este una extrem de luxoasa, amenajată după gusturile lui, mai ales că în sezonul estival, Năstase îşi petrece destul de mult timp la Mamaia.

Nici la capitolul masini Ilie Nastase nu stă deloc rău. Potrivit ultimei declaratii de avere, fostul tenisem are doi bolizi, o masina de oras, dar si un scuter.

Fostul mare tenismen deţine ceasuri in valoare de 150 de mii de euro, bijuterii in valoare de 100.000 de euro si tablouri de 50 de mii de euro. Mai are si depozite de 129.000 de euro, respectiv 35.000 de euro la bancă, si alti 187.000 de dolari tot la bancă.

Desigur la capitolul avere, Ilie nastase poate numara si amintirile, nu de alta dar nu prea a pus pret pe bani, cat a pus pe iubire. A avut 5 casnicii si e pe cale sa aiba tot atatea divorturi, pentru ca si de Ioana Simion va divorta.

