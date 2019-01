Ilinca Vandici recunoaște: „Am suferit de depresie postnatală și am vorbit cu un psiholog despre asta”

Foto: instagram.com/ilinca.vandicioficial

Ilinca Vandici a devenit mamă în 2017, iar de atunci viața ei s-a schimbat complet.

Ilinca a vorbit despre un moment destul greu din viața ei, depresia postnatală.

„În momentul în care ești însărcinată trebuie să te pregătești energetic, sufletește pentru tot ceea ce urmează să se întâmple. Să nu pierzi legătura cu Dumnezeu și să te rogi pentru tot ce e mai bun pentru tine și pentru copilul tău. Când eram însărcinată nu am simțit absolut nimic. Când am născut, zilele din spital au fost debusolante. Nu știam ce se întâmplă. Voiam copilul, dar nu știam cum să-l țin, cum să-l alăptez. Ascultam la tot ce îmi spuneau doctorițele, asistentele. Îmi era frică să nu-i fac ceva rău, să nu se întâmple ceva. La a doua zi de spitalizare toți membrii familiei plecaseră și mi-au adus copilul să alăptez. Am rămas doar eu cu copilul. Efectiv nu am știut ce să fac. Am sărit din pat cu copilul în brațe, direct după operație. A venit asistenta să facă băiță copilului, iar atunci m-a luat răul. În momentul respectiv doar am simțit cum mi se face rău, m-am așezat puțin. După ce a plecat toată lumea și am rămas singură nu m-am putut opri din plâns. A fost o descărcare, o panică, o frică. Nu știu ce simțeam, ce e interiorul meu, pentru că nu știam ce să-i spun mamei de ce plâng. Am ajuns acasă. Erau atacuri de panică ceea ce mi se întâmpla. Aceste temeri s-au acutizat, pentru că în prima noapte de când am ajuns acasă bebe a plâns de seara până dimineața la ora 5. Eu fiind atât de panicată și speriată i-am transmis copilului aceeași stare, aceeași energie. Mi s-a instaurat teama că eu nu știu ce să-i fac copilului meu. Am vorbit cu un psiholog despre asta”, a declarat Ilinca Vandici la Interviurile VIVA!