Ion Dichiseanu a mărturisit care este cea mai mare durere a sa la 84 de ani

Foto: Facebook/Ion Dichiseanu

La 84 de ani și 57 de ani de carieră, Ion Dichiseanu recunoaște că are o mare durere.

”Ultima dată am jucat în piesa «Amadeus» a lui Peter Shafer, în regia lui Toma Enache. S-a lansat în 2015 şi am apucat să joc doar un an, pentru că s-a îmbolnăvit Sebastian Papaiani. După ce acesta a murit, piesa nu s-a mai pus în scenă. Îmi este dor să fiu din nou acolo. Cred că asta e cea mai mare durere pentru un artist, să fie departe de scenă, de public, de aplauze. E ca şi cum ai ucide actorul. Eu, după pensionare, nu am jucat pentru bani, voi ştiţi că eu mergeam la reprezentaţii particulare unde primeam doar 150 de lei. Este vorba despre altceva, despre dragostea asta care se naşte în tine şi o cultivi atâta timp”, a declarat, cu emoţie în glas, maestrul Ion Dichiseanu.