Jada Pinkett Smith a anunțat că ea și soțul său, Will Smith, nu mai formează un cuplu de șapte ani

În cursul zilei de miercuri, actrița Jada Pinket Smith a dezvăluit că ea și Will Smith s-au despărțit.

Potrivit declarației făcute de Jada Pinkett Smith, cei doi au vieți separate încă din anul 2016. Într-o secvență din viitoarea sa emisiune de la un post de televiziune american, Jada a declarat că, până acum, cei doi nu au făcut publică separarea pentru că nu erau încă pregătiți.

Actrița a mai precizat că ea și Will Smith nu sunt divorțați din punct de vedere legal.

”Încă încercăm să ne dăm seama între noi doi cum să fim în parteneriat și cum să prezentăm asta oamenilor? Încă nu ne-am dat seama de asta. De ce s-a produs ruptura? Sunt o mulțime de lucruri. Cred că în momentul în care am ajuns în 2016, eram prea epuizați de încercări. Cred că amândoi eram blocați în fantezia noastră despre ceea ce credeam că ar trebui să fie cealaltă persoană”, a explicat actrița, notează Sky News.

Cei doi s-au întâlnit în 1994 pe platourile de filmare ale serialului "The Fresh Prince of Bel Air". În anul 1997, Jada și Will Smith s-au căsătorit și în urma căsniciei au rezultat doi copii, Jaden și Willow.

Cuplul a fost intens mediatizat în 2022, când Will Smith, celebru pentru rolul său din seria "Men in Black," l-a lovit comediantul Chris Rock pe scena Premiilor Oscar, după ce acesta a făcut o glumă controversată despre alopecia soției sale.