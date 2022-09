La ce cheltuieli a renunţat Dorian Popa pentru a-şi cumpăra Lamborghini: "Poţi să te urci în el şi cu papucii rupţi în picioare!"

Dorian Popa, una dintre cele mai populare persoane din social-media, câştigă lunar zeci de mii de euro din YouTube şi Instagram.

Cu toate acestea, artistul este foarte cumpătat, iar în aceste vremuri are mare grijă de cum îşi cheltuieşte banii.

Artistul a mărturisit în exclusivitate la Antena 3, că nu a mai fost în concediu de mai bine de 6-7 ani.

"Ce pot să le spun eu oamenilor, şi le-am spus şi pe canalul meu de YouTube, este să se gândeasă de două ori înainte să-şi cheltuiască bănuţii, pentru că vine o iarnă extrem de grea.

Primul sfat pe care eu îl dau oamenilor este, mai gândiţi-vă o dată înainte să plecaţi în concediu. Eu nu mi-am mai luat concediu de mai bine de vreo 6-7 ani. Muncesc foarte mult şi asta îmi oferă relaxare financiară, care la rându-i, îmi oferă fericire şi împlinire. E greu, o să vină o iarnă foarte grea. Facturile de acum sunt doar prevestirea unui mult mai greu ce va urma. Cred că cel mai bine este ca românii să înveţe să îşi drămuiască bănuţii un pic altfel.

Mi-am dat seama trecând timpul, că am renunţat un pic la cheltuielile exorbitante pe care le fac cu hainele. Eu sunt un împătimit al haintelor. Nu e mai puţin adevărat că muncesc atât de mult încât să îmi pot permite să îmi cumpăr ce vreau, dar pentru că îmi doresc foarte mult să fac din această potenţială criză financiară un mare plus valoare pentru mine, pentru că nu este un secret faptul că mulţi antreprenori în perioada de criză fianciară au explodat în stil benefic, am redus un pic cheltuielile, pe adidaşi de mii de euro, haine de mii de euro, care la sfârşitul zilei sunt un moft. Eu am spus întotdeaua că dacă îmi permit un moft care mă face fericit, îl voi accesa, însă în contextul actual, consider că brandurile mai pot aştepta un pic.

Eu sunt pregătit să iau cu asalt această iarnă, plus că nu mai este un secret faptul că gândul meu este numai la Lamborghini-ul care va urma să ajungă în februarie. În Lamborghini poţi să te urci şi cu papucii rupţi în picioare", a mărturisit artistul, în exclusivitate la Antena 3.