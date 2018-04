Lista femeilor celebre din România care așteaptă barza

foto: captura Antena 3

E frenezie în showbiz. Barza are de făcut multe drumuri în acest an.

Mulți bebeluși sunt așteptați de mămicile lor celebre.

Surpriza primaverii a venit de la Elena Basescu! Fiica fostului presedinte a luat pe toata lumea prin surprindere cand a anuntat ca va deveni mama pentru a 3-a oara. Fericitul tata este un domn nou in viata ei. Nou şi mai tânăr. Doar cu 12 ani.



Elena Udrea si EBa par sa aiba acum inca doua lucruri noi in comun. Iubiţi mai tineri, dar si cateva kilograme in plus. Blonda din politică asteapta insa sa nasca peste mari si tari. Desi initial stia ca va avea gemeni, ea a anuntat ca a pierdut unul dintre copii si ca acum sta linistita in Costa Rica pana la venirea pe lume a primului ei prunc.



Mai multe detalii, de la Andreea Cigolea: