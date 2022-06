Loredana Groza, gest nobil de ziua ei. Artista va dona bani pentru reabilitarea unui spital

Loredana Groza a vorbit despre acest eveniment, în exclusivitate pentru Antena 3.

Concertul va avea loc într-un club din București, unde vor fi prezenţi mai mulţi cântăreţi precum Oana Sârbu, Smiley și mulți alții.

Banii din bilete vor fi donați pentru reabilitarea unui etaj de la Spitalul de Pediatrie din Pitești

"M-am gândit să facem acest concert şi banii care se vor strânge din vânzarea biletelor, cel mai frumos cadou, în loc de cadouri să fie un bilet şi banii să fie donaţi pentru reabilitarea unei secţii de copii de la Spitalul de Pediatrie din Piteşti.

E un proiect pe care îl susţin alături de medici pentru România. Este fundaţia care mi-a propus această idee, ei au început aici, dar vor continua şi în alte şase oraşe şi aş vrea să le fiu alături, asa cum pot şi să îi inspir şi pe alţi artişti, şi nu doar artişti, şi oameni din alte profesii.

Sunt peste 30 de mii de copii care au nevoie de servicii medicale acolo şi au chiar mare nevoie de condiţii omeneşti. Vine Smiley, vine Oana Sârbu, prima oara cântăm în duet, pe o scena amândouă, Connect-R, cu care am o istorie, suntem de foarte mulţi ani împreună. Nadir va fi", a spus Loredana Groza, în exclusivitate la Antena 3.

Mihai Gâdea, surpriză uriașă pentru Loredana Groza, de ziua ei de naștere

Mihai Gâdea i-a făcut o surpriză uriașă Loredanei Groza, seara trecută, cu puțin timp înainte de aniversarea artistei. A fost primul care i-a urat La mulți ani în mod public și i-a mărturisit încă o dată toată aprecierea pe care o are pentru ea.

"La mulți ani, în avans, Loredana! Știi că te iubesc foarte tare, te apreciez și mă bucur foarte mult că putem, în seara asta, înaintea tuturor, în primul rând să îți spunem La mulți ani și să îți transmitem gândurile noastre bune. Să fie mulți, binecuvântați, să te bucuri de ai tăi și noi să ne bucurăm mulți ani de zile pe lângă tine", i-a transmis Mihai Gâdea.

La rândul său, Loredana a fost extrem de încântată de surpriză. Ea a dezvăluit că anul acesta își va petrece aniversarea într-un mod cu totul inedit.

"Am pregătit un concert special care nu întâmplător se numește Cântece pentru prieteni. Este un concert nu tocmai obișnuit, pentru că am încercat să strâng cadourile din partea fanilor mei în alt mod. Am zis că cei care doresc să-mi facă un dar de ziua mea să cumpere un bilet, pentru că toți banii din bilete vor fi donați pentru reabilitarea unui etaj de la Spitalul de Pediatrie din Pitești.

Sunt foarte mulți copii care vor avea șansa să fie tratați așa cum se cuvine, pentru că sunt peste 30.000 de copiicare vin acolo și au nevoie de condiții bune și au nevoie să se facă bine. Iar acesta este doar un început, pentru că e un proiect mult mai amplu inițiat de Medici pentru România. Ei m-au invitat să fac parte din acest proiect și ei își doresc să continui aceste reabilitări de spitale pentru copii în toată țara. Mai sunt încă 6 orași și cu ocazia asta vreau să îi chem pe toți cei care doresc să ajute să fie alături de noi pentru că eu cred că copiii noștri au nevoie de o viață mai bună", a spus Loredana.

Pe 10 iunie, Loredana Groza împlinește 52 de ani și a ales să îi celebreze pe scenă, cu un spectacol fabulos în scop caritabil. Printre artiștii care vor urca pe scenă alături de Loredana este și Smiley.

„Dragii mei vreau să-i mulțumesc lui Smiley, care a venit cu tot dragul. Pregătim un moment foarte tare și nu întâmplător, concertul ăsta este un concert caritabil și îți mulțumesc foarte tare că ai venit. Toată lumea m-a întrebat 'De ce Spitalul din Pitești?', pentru că Smiley e din Pitești”, a spus Loredana într-un clip postat pe Instagram.