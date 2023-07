Maria Constantin, nuntă atipică. "Ultima oară când spun DA!" Mirii nu au făcut nicio petrecere

Maria Constantin și Robert Stoica au devenit oficial soț și soție. "Ultima oară când spun DA!", a spus artista.

"Am avut emoții, dar am organizat o cununie foarte restrânsă cu familiile și prietenii. Robert a fost și el emoționat, deși am luat-o ca pe un eveniment pentru sufletul nostru cu familiile și câțiva prieteni. Noi ne-am concentrat mai mult pe petrecere pe care am organizat-o multă vreme, dar este inevitabil să nu ai emoții.

Am lăsat pe 4 august nunta cea mare.

Am vrut să facem cununia religioasă acum pentru că pe 4 august pică postul. Nu am vrut să facem nunta în post. Vom face cununia religioasă astăzi. Petrecerea va rămâne pe 4 august", a spus artista pentru fanatik.

Maria Constantin și Robert Stoica au făcut şi cununia religioasă la biserica lor de suflet.

"Este o biserică pe care au ales-o nașii noștri. Au făcut și ei tot acolo cununia religioasă și au spus că le-a mers foarte bine. Am ales inclusiv preotul care i-a cununat pe ei și din acest motiv am decis să mergem pe mâna lor. Nașii noștri, Rustem și Krystiana au o căsnicie atât de frumoasă. O să fie ultima oară când spun `DA`", a mai spus Maria Constantin.

Artista are programat în această seară un eveniment, așa că nu va petrece la propria nuntă.

"Diseară avem eveniment și din acest motiv nu am chemat multă lume la nuntă. Noi având eveniment, trebuie să mergem în seara aceasta să cânt. Nu aveam cum să facem și petrecere. Aceasta a fost singura zi liberă până spre seară și pentru nași și pentru noi. Eu și în ziua nunții mă duc la eveniment să cânt, am de respectat contractele", a mai spus ea.