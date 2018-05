Marian Nistor și Doina au vorbit în emisiunea „Voi cu Voicu”, despre colecția lor de 300 de bentițe.

„La un spectacol, am pus bentița și de atunci... În momentul în care nu am bentița, am o șapcă, iar deasupra am bentița. Avea și cățelușa mea. Lumea ne iubește foarte mult”, a spus Marian Nistor.

Artistul a mai precizat și faptul că este foarte atașat de soția sa și că fac totul împreună. „Noi nu tăiem jumătatea, din doi am făcut un întreg, o metaforă care vrem să țină toată viața”.