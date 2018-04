Marius Bodochi, despre cum a început iubirea pentru teatru: „Norocul meu a fost că m-am mutat de la periferie lângă Teatrul Național din Cluj”

Actorul Marius Bodochi a povestit în emisiunea „Adevăruri de viață” cum a început dragostea sa pentru teatru.

„Norocul meu a fost că prin 64-65 ne-am mutat dintr-o zonă periferică în centrul Clujului, lângă Teatrul Național. Curiozitatea m-a atras spre teatru. Am văzut Ifigenia, cu Silvia Popovici în rolul principal și mi-a plăcut atât de mult. M-a dus povestea. M-am dus acasă și le-am spus că vreau să mă duc la teatru mai des și mi-au făcut abonament. Așa am văzut foarte multe spectacole, a fost un mare noroc. Alt noroc a fost că mergând la spectacole, au ajuns să mă recunoască cei de la poartă. Și era domnul Mureșan la poartă, foarte drăguț a fost. Mi-a spus așa, când am ajuns să lucrez ca actor mi-a spus: „Eu v-am lăsat să intrați în teatru ca spectator și eu vă primesc ca actor. El mă punea ăn lojă de unde se vedea mult mai bine”, a povestit Marius Bodochi.