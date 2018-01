Mihai Constantinescu nu scapă de problemele de sănătate. Artistul a mărturisit că are o alergie şi că aceasta i s-a agravat în timp ce era în străinătate, stând în aerul condiţionat.

"Am răcit, dar o să mă fac bine. Am fost plecat în străinătate şi acolo se foloseşte mult aerul condiţionat. Într-o seară am stat o oră şi jumătate sub un aer ondiţionat. Am o alergie şi stând şi în aerul condiţionat, s-a agravat. Acum am venit acasă şi mă fac bine", a declarat Mihai Constantinescu la Antena Stars.

Mihai Constantinescu a slăbit în urma operaţiei, iar recuperarea nu este uşoară. "Mi-a fost foarte dor de voi. Trebuie să mulţumesc unor îngeraşi. Trebuie să îi mulţumesc medicului care m-a operat. (...) Am avut cam jumătate de an toate gândurile posibile şi imposibile, mai negre, mai negre, foarte negre, foarte roz, foarte colorate şi până la urmă am zis că sunt un om puternic, care atunci când vreau să fac ceva vreau, m-am decis să am hotărât să fac operaţia. (...) Recunosc că am slăbit, patru kilograme. Recuperarea nu este foarte simplă. Totul depinde de felul tău de a fi. (...) Doresc tuturor bărbaţilor să aibă măcar jumate şansă cât am avut eu. Simona e mai mult decât îngeraşii", mai declara Mihai Constantinescu.