Mihai Mitoşeru, operat de urgenţă: ''Puteam să mor în orice clipă!''

Mihai Mitoşeru vorbeşte despre cât de periculoase puteau fi varicele pe care le are pe picioare şi cum i-a salvat viaţa intervenţia chirurgicală la care a fost supus.

''Am venit practic pentru un cotntrol. Eu am varice, semăn cu tata. E ereditar. Am făcut o operaţie mai demult (...) Eu hac haz de necaz că aşa sunt eu. Sunt fricos de mor. Acum mi-am revenit. Puteam să mor în orice clipă.

Dacă aveţi cumva varice, indiferent că sunt mai mici, mai mari, veniţi măcar la un control! Puteam să mor în orice clipă. Se ducea la inimă şi muream!'', spune cunoscutul prezentator într-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook.