Mihai Trăistariu, implicat într-un accident rutier, la prima oră: "Nici nu contează cine-i vinovat"

Miercuri dimineaţă, Mihai Trăistariu a trecut prin momente de panică după ce maşina sa a fost acroşată lateral de un taxi. Deşi maşina i-a fost afrectată, viaţa artistului nu a fost pusă în pericol.

„A fost un accident mediu, eram la un semafor, s-a făcut verde, eu am făcut stânga, după care un taximetrist a intrat în mine. Nici nu contează cine-i vinovat, important e că suntem în viață.“, a explicat Mihai Trăistariu, citat de DCNews.

Potrivit artistului, mașina sa a fost zdrobită pe lateral, dar taxiul a fost afectat mult mai mult.

„I-am dat RCA-ul meu, iar eu voi face mașina cu casco. Fiarele se repară, sănătate să fie“, a concluzionat Trăistariu.

Nu de mult, artistul a mai trecut printr-un şoc, când i-a venit factura la gaze, cu 350% mai mare ca de obicei.

„Eu mă declar un mic întreprinzător, mai ales din pandemie, de când artiștii sunt puțin chinuiți și sacrificați. Și, atunci, trebuie să găsesc soluții. Eu am o școală de muzică de opt ani, iar de doi ani am cumpărat, cu împrumut la bancă, o clădire pentru a câștiga mai mulți bani. Factura, anul trecut, nu a trecut de 700 de lei, factura la gaz, în cea mai geroasă lună. Iar în decembrie, luna trecută, 2.380! Evident că am înghețat!

Sunt câteva încăperi, câteva camere. Dar repet, pe același ger, anul trecut, dădeam 700 de lei maximum.

La gaz este factura. Am dat telefoane către ei, să-mi explice, m-au purtat de la un telefon la altul, cum fac ei, ca să scape de noi. Nu am abandonat ideea, dar nu găsesc soluții, nici nu prea văd, sincer”, a spus Mihai Trăistariu, vineri, într-o intervenție telefonică la Antena 3.