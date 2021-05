Mirabela Dauer dezvăluie colțișorul ei de rai. Artista își dorește să revină pe scenă: „Mi-e dor de Măria Sa, publicul”

Mirabela Dauer ne-a dezvăluit „colțișorul său de rai”: grădina din curtea casei.

„E sufletul meu această grădină. Nimic nu este mai important decât grădinița mea. Peste tot pe unde m-am dus și pe unde am văzut ceva mai special eu mi-am luat”, a spus artista.

În grădină, artista are o mulțime de flori și o grămadă de statuete, pe care le-a adunat în timp, de prin locurile în care a călătorit.

Mirabela Dauer a mărturisit că îi este dor să fie pe scenă și abia așteaptă să se dea startul la concerte.

„Vreau să mai apuc să cânt în niște locuri așa cum am fost la Colectiv, la Electric Castle. În toate cluburile pe unde am fost, oamenii au avut încredere să invite și generația mea. Asta vreau, vreau să mă bucur și să îmi bucur eu sufletul.

Eu vreau să simt puterea Măriei Sale (n.r. - publicului). Să mă uit în ochii lor, să mă țină în brațe cu palmele lor. Nu vreau alceva”, a povestit Mirabela.

Mirabela Dauer: Mi-e dor de Măria Sa, publicul

Artista a povestit despre experiențele sale de la concertele din țară, de participarea la Electric Castle, dar și la un concert din clubul Colectiv. Îi place să fie înconjurată de oameni, dar mai ales de tineri și simte că este iubită de publicul său.

„Asta e singura mea amărăciune, că nu sunt mai tânără să pot să particip la tot ce e nou. Eu am lucrat cu niște tineri, care mă cărau prin țară.

Am fost și am cântat în clubul Colectiv, unde erau numai copii de 25-30 de ani și era clubul plin. A fost concert doar cu mine, iar afară era o coadă imensă și nu mai aveau unde să intre. Au venit pentru mine”.

Marea dezamăgire a artistei: Ne-am înrăit, nu mai există solidaritate

Mirabela a vorbit și despre lipsa de solidaritate din lumea artistică. Întrebată despre comentariile negative pe care le-a primit Loredana Groza, după colaborarea cu mai mulți cântăreți de manele, artista a spus că nu o judecă pentru alegerea făcută.

„Eu nu o judec pe Loredana. Bravo ei că se reinventează! Bravo ei că a avut curaj să cânte cu băieții ăia, care sunt niște muzicieni, niște lăutari. Și când spui lăutar, spui lăutar! Pe mine nu mă interesează. Eu ascult manele”, a afirmat Mirabela.

Artista a amintit și despre momentul său din emisiunea lui Mihai Morar, în care a cântat alături de Florin Salam, melodia „Te aștept să vii”.

„Eu am cântat la Antena 1, în emisiunea lui Mihai Morar. Era invitat și Florin Salam. Ne-au întrebat dacă am cânta în duet melodia mea, „Te aștept să vii”. Vreau să vă spun că Florin era lac de sudoare, a avut emoții mari. Și eu la rândul meu am avut emoții mari, pentru că ei nu pot fi încurcați, ei sunt niște mari lăutari și nu poți să fii sub ei, ci trebuie să fii egal cu ei. M-am simțit foarte bine”, a povestit artista.

Cu toate astea, Mirabela a mărturisit că nu ar putea să cânte manele.

„Să nu credeți că în casă nu încerc. Încerc, dar nu îmi iese”, a spus artista râzând.

Cum s-a schimbat viața ei de când a aflat că are cancer

Mirabela a vorbit și despre perioada de pandemie și cum a fost pentru ea toată această experiență, mai ales de când a aflat că are cancer. Spitalele au fost închise, dar îndrăgita artistă a fost ajutată de medicii săi să treacă cu bine peste această perioadă grea.

„Am o mână de oameni care mă iubesc foarte mult și care au grijă de mine. Eu cred și sper că nu mai am așa mari probleme de sănătate.

Mă voi duce la un control mai complicat. Eu zic că o să fie bine pentru că am fost foarte cuminte și Dumnezeu mă iubește”.

Aceasta a avut extrem de multă încredere în medici și în opiniile acestora, atât cu problemele sale medicale, cât și cu recomadările lor din perioada pandemiei.

Mirabela a declarat că s-a și vaccinat anti-COVID-19, încă de la începutul campaniei de vaccinare.

Vizionează aici întregul interviu acordat în exclusivitate de Mirabela Dauer la Antena 3:

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal