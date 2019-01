Nadia Comăneci, dezvăluiri despre fuga din România: „Nu am spus nimănui că vreau să fug”

În urmă cu 30 de ani, Nadia Comăneci, „Zeița de la Montreal”, fugea din România comunistă trecând clandestin granița în Ungaria și ajungând apoi în Austria și Statele Unite.

Versiunile asupra a ceea ce s-a întâmplat în noaptea dintre 28 și 29 noiembrie diferă.

De-a lungul timpului, Nadia a vorbit foarte puțin despre acel episod care i-a marcat profund viața.

„Eram un copil care trăia decent. Gimnastica mi-a deschis toate ușile. Am fost urmărită, telefoanele mele erau interceptate. Mi s-a interzis să plec din România(...). M-am gândit că trebuie să fac o mișcare ca să realizez ceva și am încercat această fugă foarte periculoasă. Nu am spus nimănui nimic. Numai fratele meu știa”, a dezvăluit recent Nadia Comăneci.