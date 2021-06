Nicole Cherry a anunțat că este însărcinată: „Am învățat ce e iubirea absolută”

Artista Nicole Cherry, în vârstă de 22 de ani, a anunțat vestea cea mare printr-un mesaj emoționant pe contul său de Instagram.

„Lângă Florin am crescut și în brațele lui am devenit femeie. În ochii lui mi-am văzut tot viitorul și am simțit din prima clipă că e bărbatul care va da sens vieții mele.

De câteva luni, trăiesc toate emoțiile si sentimentele la intensitate dublă, pentru că le împart cu o inimioară care bate în tandem cu inima mea.

Pentru că din inimile noastre s-a mai născut încă una, am învățat ce e iubirea absolută. Te iubim pe tine cel mai mult. Semnat, mami și tati”, a scris Nicole Cherry, alături de fotografia în care i se vede burtica.

Artista a lansat și o nouă melodie, „Scrie-mi pe suflet”, iar la finalul videoclipului apare alături de iubitul său, Florin Popa, într-o ipostază în care i se poate observa burtica.

