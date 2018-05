Nunti spectaculoase! Ele sunt miresele de la noi care au intors toate privirile

Nuntile ca in povesti n-au granite. Printesele sunt printese si la noi. Si printii, la fel. Cu sau fara bunica regina. Vedem impreuna unele dintre cele mai spectaculoase nunti de la noi. Din pacate, unele s-au terminat la notar sau la tribunal. Apropo de faptul ca nu toate povestile au happy end.

De toate i-a dat fostul preşedinte fiicei sale, ca doar si a permis. Doar ca norocul nu l-a gasit Basescu de cumparat si nici nici nu l-a primit in dar de undeva pentru fiicele sale. Elena Basescu a vut o nunta ca-n povesti. Aproxiomativ 600 de persoane au fost invitate la fastuoasa petrecere. Fiica fostului presedinte a decis sa porneasca la drum alaturi de Bogdan Ionescu, cunoscut si sub numele de Syda. Numai rochia a costat 4.500 de euro si se presupune ca mirii au plecat acasa cu daruri care au batut lejer milionul. De euro. Dupa 4 ani cei doi si-au spus adio.

Andreea Cigolea are detalii in materialul de mai jos.