O fostă trupă din România se reunește după 14 ani

După 14 ani de la destrămare, trupa Valahia se reface. Anunțul a fost făcut chiar de Mihai Trăistariu. E drept, deocamdată, cântărețul vorbește doar de câteva concerte.

„M-am întâlnit (Dorin) recent cu el într-o emisiune, el e marinar ofiţer, câştigă peste 10.000 de euro pe lună, mi-a zis şi că nu prea mai vrea să cânte. Are vechime, şi-a dat nişte atestate, are cotă. Am zis că poate facem un turneu naţional cu nişte reuniri de trupe mai vechi. Ne-a dat cineva ideea şi îmi place. Valahia, doar noi doi, căci Costi Ioniţă, fostul nostru coleg, nu mai ştiu ce face. Pentru acest turneu vrea Dorin, doar să vadă cum mai e, ne mai plimbăm prin ţară şi mai facem nişte bani. Ne întâlnim cu foştii fani, pentru că aveam fan-cluburi în toată ţara”, a declarat Mihai Trăistariu pentru Click.