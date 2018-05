Oana Roman are probleme de sănătate. „Am făcut o intervenție necesară. M-am dus cu emoții”

Foto: Facebook/ Oana Roman

Oana Roman le-a mărturisit fanilor că a fost nevoită să ajungă din nou la spital.

Ea a făcut o intervenție care nu a necesitat anestezie totală.

Oana Roman nu a dezvăluit despre ce intervenție este vorba, explicând doar că este una minim invazivă și non-estetică.

„Astazi am facut o mica intervenție minim invaziva, non estetică dar necesară! M am dus cu emoții dar totul a decurs perfect! O taietura mica de tot facuta cu laserul si un mic pansament! Am scapat usor si nu m a durut deloc! Urmează să mai vin la control!”, a scris Oana Roman pe pagina sa de Facebook.