Oana Zăvoranu a spus adevărul. Câte operații estetice are

Foto: captură Antena 1

Oana Zăvoranu a dezvăluit câte operații estetice are.

„Nu am botox, nici măcar botox nu am. N-am nimic nici în buze, sunt aşa cum m-a lăsat mama mea, vreau să îmi fac, în schimb, un jawline. Dacă mi-aş face ceva aş spune: da, am făcut. Cât chirurgia estetică te înfrumuseţează nu e nimic rău în a apela la ea. N-am buze puse, eu sunt naturală că nu am cum să vorbesc despre altele. La sâni am umblat, la faţă îmi este cam frică. Nu am pomeţi puşi, nu am buze puse, poate o să îmi pun botox”, a spus Oana Zăvoranu la xtranightshow.