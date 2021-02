Bianca Drăgușanu a publicat pozele după bătaia primită de la Alex Bodi: ”Am un sfat: nu treceți cu vederea agresivitatea!”

Bianca Drăgușanu a făcut publice imaginile după ce a fost bătută de Alex Bodi.

Vedeta a ținut să facă o serie de precizări după ce în presă a apărut o poză cu fața tumefiată. Bianca a spus că respectiva imagine nu are legătură cu agresiunile violente primite de la fostul ei soț.

“ (...) Anul trecut, pe vremea asta, mi-am făcut o operație de blefaroplastie la domnul doctor Cătălin Doboș. Problema mea nu este că apărut această poză cu mine tumefiată, pentru că eu, pe parcursul anilor, am greșit cu multe chestii, pestru că am tăcut de multe ori. (…). Poza pe care am văzut-o cu mine nu este deloc plăcută, pentru că orice femeie care a trecut printr-o rinoplastie sau blefaroplastie se umflă foarte tare la față (...) Cam asta am fost eu, cam asta sunt eu, și cam asta voi fi de azi înainte. Concluzia e că nu mă sperie pozele pe care le dați cu mine când am fost operată, prin metoda asta e un fel de șantaj… ăsta e trecutul meu, prezentul meu și de aici începe o altă poveste. Toți trădătorii să se spele cu pozele mele pe cap. (…).

Sunt o femeie independentă, asumată, liberă și fericită și foarte bucuroasă cu tot ce i se întâmplă. Mi-ar plăcea să cred faptul că am învățat din greșelile mele! Vă dau câteva sfaturi utile, nu treceți cu vederea atât de ușor peste infidelitate și agresivitate, purtați-vă mai rece cu oamenii că de la căldură se schimbă”, a explicat Bianca Drăgușanu în filmările publicate seara trecută pe Instagram Stories.

Vedeta a precizat că a depus și o plânge penală pe numele lui Alex Bodi după violențele la care a fost supusă.

Potrivit Cancan, Bianca Drăgușanu ar fi fost bătută cu bestialitate de Alex Bodi, în octombrie 2020, iar întregul episod înfiorător ar fi durat nici mai mult, nici mai puțin de cinci ore, timp în care Bianca Drăgușanu ar fi fost supusă unor violențe ieșite din comun.

Citiți și: Imagini șocante: Bianca Drăgușanu, desfigurată după o bătaie cruntă primită de la Alex Bodi. Vedeta abia se ține pe picioare



Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal