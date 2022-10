Recunoşti fetiţa? Azi a ajuns una dintre cele mai sexy şi controversate femei din România

Fetiţa de câţiva anişori din imagine este astăzi una dintre cele mai sexy şi controversate şi cunoscute femei din România.

Sursa foto: elenaudrea.ro

Acum are 48 de ani, este fost politician care a deținut funcțiile de consilier prezidențial, șef al Cancelariei Prezidențiale, deputat, ministru al Turismului și ministru al Dezvoltării regionale.

"Am crescut în perioada comunistă, aşa că ştiu prea bine ce sunt lipsurile. Ciocolata era un lux. Nu am vazut Pepsi sau Coca Cola până la 14 ani, când a avut loc Revoluţia. Am avut partea mea de stat la cozi la ouă şi cartofi.

Cu ce se ocupau părinţii Elenei Udrea

Am avut însă norocul de a trăi într-o familie unită, care a încercat, chiar şi în acele vremuri dificile şi cu nivelul ei modest, să îmi asigure lucrurile de care aveam nevoie, fie că era vorba de haine şi încălţăminte, fie de păpuşi, cum îşi doreşte orice fetiţă", a scris Elena Udrea, pe blogul ei.

Elena Udrea s-a născut la 26 decembrie 1973 în Buzău. Tot acolo a şi copilărit, într-o familie de muncitori, tatăl șofer, iar mama taxatoare la societatea de transport public local, potrivit wikipedia.

Conform paginii proprii de internet, a fost premiantă din clasa I până într-a VIII-a, după care a urmat cursurile liceale la Liceul Teoretic "Bogdan Petriceicu Hasdeu", profil filologie, absolvind în 1992.

După liceu a urmat cursurile Facultății de Științe Juridice și Administrative, specializarea Drept, obținând diploma de licență în 1996. După 2005 a urmat o serie de cursuri în domeniul apărării și securității naționale.

Elena Udrea a fost avocat din 1997 la propriul său cabinet individual și și-a întrerupt avocatura când a deținut funcții de demnitate publică.

Ce funcţii publice a avut Elena Udrea

A fost membră a Partidului Național Liberal și a Partidului Democrat Liberal. La 30 ianuarie 2014, Udrea a demisionat din PDL și s-a alăturat Partidului Mișcarea Populară, din care s-a autosuspendat pe 30 ianuarie 2015. Din partea PMP a participat la alegerile prezidențiale române din 2014, obținând un scor mic în primul tur.

Udrea a fost o apropiată a președintelui Traian Băsescu, contestată puternic atât de oponenții, cât și de susținătorii acestuia. A fost implicată în mai multe dosare penale și a fugit în 2018 din România, fiind încarcerată pentru scurt timp în Costa Rica.

Pe data de 7 aprilie 2022 a fost arestată în Bulgaria, iar pe 11 iunie 2022 a fost încarcerată în penitenciarul Târgșor pentru perioadă de 6 ani.

Elena Udrea a fost căsătorită în perioada 2003-2013 cu Dorin Cocoș, un om de afaceri. După divorț, a început o relație cu Adrian Alexandrov cu care are o fetiță de patru ani.