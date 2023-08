Recunoști fata frumoasă din imagine? Acum face o țară întreagă să râdă

Fata frumoasă din imagine nu este actrița italiancă, Ornella Muti, ci o actriță româncă. Acum este cunoscută de toată țara.

Sursa foto: click.ro

Mirela Nicolau este fata superbă din imagine. Actrița este cunoscută de o țară întreagă datorită rolului de soacră pe care îl joacă într-un serial celebru de comedie.

Mirela Nicolau are în prezent 66 de ani, iar în tinerețe, aceasta susține, că a fost comparată adesea cu actrița italiancă Ornella Muti.

"Eram identică Ornella Muti, toată lumea zicea că semăn cu ea. S-a speriat criticul Ecaterina Oproiu când am apărut cu soţul meu, regizorul Anghel Mora, la un film. M-a văzut, a exclamat de uimire şi a întrebat cine sunt.

Citește și: Recunoști fetița cu cerbul, cântăreață de mică? “Voiam și eu un cerb de aur. A venit tata cu el, nu știu de unde l-a luat”

"Soţia mea", a spus el. Eram leită Ornella, doar că n-aveam ochii albaştri. Sunt oameni care îmbătrânesc frumos şi unii care îmbătrânesc urât. Eu am îmbătrânit urât fizic. Nu am făcut film cât am fost tânără şi frumoasă. Fac acum!", a spus Mirela Nicolau, potrivit click.ro.