Recunoşti fetiţa cu bucle aurii, actriţă de mică? "Nu mai cred în Moş Crăciun de când mi-a cerut un autograf: aveam şase ani"

Fetiţa drăgălaşă din imagine, veselă şi cu bucle aurii, a debutat de la patru ani în lumea filmului, devenind repede unul dintre idolii cinematografiei mondiale.

Sursa foto: Hepta | Picturelux / Cinema Legacy Collection/The Hollywood Archive

Numită copilul-minune al Hollywood-ului de altădată, ea s-a născut pe 10 februarie 1928, fiind cel mai cunoscut copil-vedetă al tuturor timpurilor.

Fetiţa cu bucle blonde a cucerit atât copiii de vârsta ei, dar mai ales publicul matur. La vârsta de şase ani, a devenit cea mai tânără actriţă care a câştigat un premiu Oscar onorific.

Tot atunci, câştiga un salariu uriaş chiar şi pentru un adult, la vremea respectivă, cu atât mai mult pentru un copil: câştiga 1.250 de dolari pe săptămână.

La 13 ani, putea fi considerată o "veterană" a cinematografiei, pentru că jucase deja în 46 de filme.

Starul hollywoodian devenise admirată în întreaga lume, de oameni obişnuiţi, dar şi de conducători de state.

Printre cadourile pe care le-a primit de la diverse personalităţi s-au numărat un Rolls-Royce în miniatură (maşina era perfect funcţională, doar că era construită pentru un copil) şi elefant din jad de mărimea unui copil.

A jucat în 46 de lungmetraje în perioada copilăriei, dar i-a fost greu să-şi susţină cariera odată ajunsă la vârsta maturităţii, aşa că a decis să se retragă de la Hollywood în 1950, la doar 22 de ani.

A jucat în filme precum "The Little Colonel", "Heidi", "Bright Eyes", "Stand Up" şi "Cheer and Curly Top".

"Am încetat să cred în Moş Crăciun la vârsta de şase ani, când mama m-a dus într-un magazin să-l văd şi el mi-a cerut un autograf", declara artista, citată de BBC.

După renunţarea prematură la cariera de actriţă, Shirley Temple - căci despre ea este vorba - a revenit în atenţia publicului în postura de candidat republican pentru Congres şi ca diplomat american.

Actriţa americană Shirley Temple Black a murit în 2014, la vârsta de 85 de ani, din cauze naturale, luni, în locuinţa ei din Woodside, California.