Ce studii are Dorian Popa: "Am fost demis, nu era de mine". Ce maşină şi-a cumpărat şi ce sfaturi are pentru tinerii care vor succes

Are un succes fulminant, dar nimic nu i-a fost servit pe tavă. A început să muncească încă de la vârsta de 14 ani, iar acum spune că se bucură de rezultate, dar ca rămâne cumpătat.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Cântăreţ, actor, compozitor şi antreprenor, Dorin Popa a venit cu sfaturi utile pentru tinerii care vor să aibă succes, luni, în exclusivitate, la Antena 3 CNN.

Dorian Popa ne-a arătat şi "bijuteria" lui pe patru roţi, pe care spune că nu credea că o s-o cumpere vreodată. În context, a povestit şi cum şi-a rupt piciorul

"Nu mă consider un om atât de talentat, dar consider că Dumnezeu m-a făcut atât de muncitor, că suplimentez şi egalez balanţa în cel mai echilibrat mod posibil (...).

Am făcut Contabilitate şi informatică de gestiune la ASE, la buget, am terminat facultatea şi am lucrat în bancă, dar nu era de mine. Am fost concediat, ei voiau să mă dea afara, eu voiam să plec (...).

Cred că Dumnezeu mă ţine cu picioarele pe pământ", a spus Dorian Popa, luni, la Antena 3 CNN.

Dorin Popa, mesaj pentru tineri

El a avut un mesaj şi pentru tineri, în special pentru cei care văd în el un idol.

"Înţeleg că îşi doresc de toate, e contextul în care trăiesc, cât mai mult, dar e şi foarte mult de muncă.

Să nu mai caute căi de îmbogăţire rapidă, ci să obţină lucrurile în viaţă cu demnitate", a încheiat artistul.